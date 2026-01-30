Emma Marrone: "Mai più con De Martino, ma siamo amici"

Emma Marrone ha chiuso definitivamente la porta a qualsiasi ipotesi di reunion sentimentale con Stefano De Martino. Intervistata nel podcast di Victoria Cabello, la cantante salentina ha raccontato il...

Emma Marrone ha chiuso definitivamente la porta a qualsiasi ipotesi di reunion sentimentale con Stefano De Martino. Intervistata nel podcast di Victoria Cabello, la cantante salentina ha raccontato il suo rapporto con l'ex fidanzato, svelando retroscena inediti sulla loro storia d'amore.

La dichiarazione che chiude un'era

"Non ci tornerei insieme, assolutamente no", ha dichiarato Emma senza mezzi termini. La cantante ha spiegato che tornare con un ex sarebbe come tornare con il fidanzato del liceo. Nonostante questo, tra i due oggi c'è un rapporto di grande affetto. "Oggi siamo molto amici, ci vogliamo bene", ha aggiunto la cantante.

Il peso del gossip sulla carriera

Emma ha anche rivelato come il tradimento subito da De Martino con Belén Rodriguez abbia influito negativamente sulla sua carriera. "Mi ha rallentato la carriera di cinque anni", ha confessato l'artista, spiegando che per lungo tempo è stata vista solo come la donna tradita, oscurando il suo talento musicale.

Il rapporto attuale con De Martino

Oggi Stefano De Martino è all'apice del successo come conduttore di Affari Tuoi, mentre Emma continua la sua carriera musicale. I due hanno costruito un rapporto di stima reciproca, lasciandosi alle spalle le tensioni del passato.

I progetti futuri di Emma

La cantante si sta preparando per nuovi progetti musicali e non esclude una partecipazione a Sanremo nei prossimi anni.