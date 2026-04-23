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Emiliano non molla, Decaro incontra il CSM: “Per lui un incarico fiduciario”

Un ultimo tentativo per provare a evitare il ritorno di Michele Emiliano in magistratura, dopo 23 anni di attività politica. A questo è servita la visita a sorpresa di Antonio Decaro davanti alla terza commissione del Csm. Un incontro per chiarire faccia a faccia con i magistrati – che hanno già detto no per tre volte all’ipotesi di affidare a Emiliano il ruolo di consigliere di Decaro – l’esatta tipologia dell’incarico da affidare all’ex governatore e padre politico dell’attuale presidente della Regione.

Lo scrive la Rai.

Non un contratto di natura privatistica (impossibile – spiegano dalla Regione – per un magistrato) ma un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il governatore. Dunque Emiliano ricoprirebbe il ruolo di consigliere del presidente per la gestione della grande partita legata alla decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto. Stipendio da 120mila euro lordi, precisano ancora fonti regionali.