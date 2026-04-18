Politica Puglia
Emiliano, nessun ruolo politico. Dovrà tornare in magistratura (e non in Puglia)
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Emiliano, nessun ruolo politico. Dovrà tornare in magistratura (e non in Puglia)
Michele Emiliano dovrà tornare in servizio come magistrato. È quanto stabilito dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ha invitato l’ex presidente della Regione Puglia a indicare, entro 15 giorni, una o più sedi disponibili tra quelle con posti vacanti.
Il rientro non potrà avvenire né in Puglia né nel distretto di Potenza, competente per i procedimenti riguardanti i magistrati del distretto di Lecce. Una scelta legata a esigenze di opportunità e incompatibilità territoriale.
Lo scrive AntennaSud