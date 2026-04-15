Politica Puglia
Emiliano consigliere giuridico di Decaro, terzo “no” dal Csm
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Emiliano consigliere giuridico di Decaro, terzo “no” dal Csm
ROMA – La terza commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha bocciato per la terza volta, con voto unanime, la richiesta presentata dalla Regione Puglia per l’affidamento “fuori ruolo” dell’incarico di consigliere giuridico della Giunta di Antonio Decaro all’ex governatore e magistrato Michele Emiliano.
Lo scrive Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter