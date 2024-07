Emergenze veterinarie. Splendido: “ In provincia di Foggia assente anche nel periodo estivo. Ho rivolto un’interrogazione ad Emiliano

“In un momento particolare come il periodo estivo, in cui è frequente il triste fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, come i cani, che hanno tanto bisogno di cure e affetto, ma anche per chi porta in vacanza il proprio cane e purtroppo si ammala, ho rivolto una interrogazione urgente a risposta scritta al presidente della Regione, Michele Emiliano, assessore ad interim alla sanità, che si occupa anche di benessere animale”.

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, spiega i contenuti di una sua iniziativa per la nascita di una struttura di emergenza veterinaria che serva i 61 Comuni della provincia di Foggia.

“Questi Comuni sono privi di una clinica veterinaria operativa 24 ore al giorno, struttura fondamentale per garantire il benessere degli animali domestici e selvatici, specialmente in situazioni di emergenza sanitaria” – dice Splendido – “il solo ente che potrebbe intervenire per risolvere questa criticità è la Asl di Foggia ma al momento non sembra esserci alcun investimento previsto in tal senso da parte dell’azienda sanitaria”.

Facile immaginare la serietà del problema quando numerosi turisti sono in visita in Capitanata con i loro animali domestici. “I veterinari pubblici della Asl di Foggia hanno il compito di garantire la sicurezza alimentare e la sanità degli animali e dell’uomo e ciò richiede la presenza continua di un veterinario – prosegue il consigliere regionale – attualmente, non esiste un servizio di pronto soccorso veterinario adeguato a coprire le necessità di una città di medie dimensioni come Foggia e di un’ampia provincia tra le più estese d’Italia”.

Poi cita un episodio emblematico: “una cittadina che doveva curare il proprio animale domestico in condizioni di salute critiche ed è stata costretta a recarsi a Bari, con tutti i disagi che ciò comporta ma le criticità sono continue e tantissime”.

Nell’interrogazione, Splendido chiede “quali siano le ragioni per cui non è stata ancora prevista l’istituzione di una clinica veterinaria H24 nella provincia di Foggia; se sia in programma un potenziamento dei servizi veterinari nella provincia di Foggia, per rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione animale e dei loro proprietari; quali misure immediate si intendono adottare per assicurare che, soprattutto durante i mesi estivi, quando aumenta l’afflusso di turisti e animali domestici, sia garantita l’assistenza veterinaria di emergenza; in che modo si intende rafforzare il ruolo dei veterinari pubblici della Asl di Foggia per garantire una copertura adeguata del territorio”