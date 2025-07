[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

EMERGENZA INCENDIO ALL’OASI LAGO SALSO

In queste ore un gravissimo e vasto incendio sta colpendo l’Oasi Lago Salso, uno dei luoghi più preziosi del nostro patrimonio naturalistico e ambientale. Le fiamme stanno interessando una vasta area, mettendo a rischio flora, fauna e l’equilibrio dell’intero ecosistema.

Tutte le forze dell’ordine e i corpi di soccorso sono attualmente impegnati sul posto per contenere e domare il rogo. L’intervento è in corso e la situazione è in continua evoluzione.

Chiediamo alla cittadinanza di evitare l’area per non intralciare le operazioni di spegnimento e di mantenersi informata solo tramite canali ufficiali.

Il Comune di Manfredonia esprime massima vicinanza a chi sta operando in queste ore e terrà aggiornati i cittadini sugli sviluppi.

Seguiranno aggiornamenti