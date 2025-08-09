[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emergenza idrica e incendi: il Comune di Manfredonia segnala lo stato di calamità naturale alla Regione Puglia

Il Comune di Manfredonia ha trasmesso oggi alla Regione Puglia la segnalazione per l’avvio del procedimento di riconoscimento dello stato di calamità naturale legato alla grave emergenza idrica che sta mettendo in difficoltà il comparto agricolo e zootecnico. La persistente siccità sta causando pesanti perdite di produzione e compromettendo la sopravvivenza di molte attività.

Per i gravi incendi boschivi che tra il 15 e il 26 luglio hanno colpito vaste aree del territorio, l’Amministrazione aveva già deliberato, con Giunta Comunale n. 167 del 6 agosto 2025 (allegata), la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità e l’attivazione di misure straordinarie di sostegno.

«Siamo di fronte a una situazione che tocca da vicino famiglie, aziende e lavoratori – afferma il Sindaco Domenico La Marca –. Il nostro impegno è essere presenti, ascoltare e intervenire con tutti gli strumenti possibili per non lasciare indietro nessuno».

«Monitoriamo costantemente l’evolversi dell’emergenza e ci stiamo muovendo per attivare con la Regione tutte le procedure necessarie a garantire interventi rapidi ed efficaci» – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico.