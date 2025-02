[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emergenza cinghiali in Puglia: bloccano il traffico attraversando in coda

Una vera e propria emergenza cinghiali anche in Puglia: eccoli in fila, quasi ordinati, uno dietro l’altro, davanti agli occhi increduli degli automobilisti. Eccoli nel video, mentre attraversano la strada provinciale che collega Santeramo in Colle – nel barese – a Matera, in Basilicata. Pochi secondi, giusto il tempo di oltrepassare la carreggiata e perdersi tra le sterpaglie.