Emergenza abitativa, il programma del candidato sindaco di Manfredonia Di Staso

Uno dei punti di forza e pragmaticitá dell’Amministrazione Rotice e del programma di Vincenzo Di Staso – Sindaco , è il Welfare per tutelare le fasce sociali più fragili.

L’Avv. Grazia Pennella, già Assessore e candidata consigliere in “Strada Facendo”, illustra cosa e come è stato fatto per l’emergenza abitativa e come proseguiranno con il programma della coalizione di Di Staso.

Istituita e regolamentata L’AGENZIA PER LA CASA presso il Comune di Manfredonia.

L’agenzia, prevista in diversi comuni italiani come Rimini, Torino, Palermo, Bari, Roma, gestisce tutti gli istituti e le misure per affrontare il problema dell’emergenza abitativa attuati e da attuare come:

– creazione di elenchi di inquilini e proprietari, al fine di far incrociare domanda e offerta di abitazioni private;

– istituto il fondo di garanzia per garantire i proprietari che danno in locazione immobili con canone di locazione concordato,(costituito dall’intera indennità di carica a cui ha rinunciato il sindaco Rotice con apposito capitolo di spesa in Bilancio pari a circa 100mila euro; anche il candidato Di Staso rinuncerà alla sua indennità dando continuità al finanziamento del fondo)

– avviso morosità incolpevole;

– avviso per il contributo 70% del Comune nei canoni di locazione, deliberato in C.C. con il regolamento dell’agenzia per la casa;

Avvio dell’iter per aggiornare l’accordo territoriale tra associazioni degli inquilini e dei proprietari in ordine al canone di locazione agevolato.

Firmato protocollo di intesa tra Comune, Caritas e associazione Santissimo Redentore per intervenire velocemente nelle situazioni di bisogno (es. pagamento depositi cauzionali per locazioni, pagamento canoni di locazione, pagamenti bollette ecc. ).

Approvazione di bozza di convenzioni con enti del terzo settore che mettano a disposizione alloggi per intervenire in situazioni di emergenza in attesa di trovare immobili con l’intervento dell’Agenzia per la casa.

Alloggi ARCA: concluse tutte le istruttorie sociali relative a provvedimenti di rilascio degli alloggi ferme da innumerevoli anni, per cui è stata avviata la cabina di regia in prefettura che ha portato alla liberazione anche forzata degli alloggi ancora occupati abusivamente.