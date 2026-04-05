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Emergenza a Borgo Incoronata: l’intervento della Croce Rossa di Foggia

Foggia, 5 aprile 2026 – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Foggia è intervenuta tempestivamente nell’emergenza che ha colpito Borgo Incoronata, attivando la Sala Operativa Locale (SOL), che ha monitorato le zone a rischio e mantenuto alto il livello di attenzione garantendo assistenza immediata alla popolazione e supporto alle strutture operative locali.

I volontari sono stati attivati a supporto del Centro Operativo Comunale (COC). Nelle fasi più critiche, tra il 1° e il 2 aprile, sono stati assicurati i primi aiuti agli sfollati, fornendo coperte.

Particolare attenzione è stata rivolta alle persone fragili: è stato effettuato un intervento mirato per la messa in sicurezza di due pazienti dializzate, impossibilitate a rientrare presso le proprie abitazioni dopo la seduta terapeutica, grazie al supporto del PIS.

Determinante è stato anche il contributo logistico e operativo nelle operazioni di trasferimento delle persone con difficoltà, svolte in piena sicurezza.

Accanto all’assistenza materiale, è stato attivato il Servizio di Supporto per l’Emergenza Psicologica (SEP), che ha garantito sostegno emotivo e ascolto alla cittadinanza.

Per quanto riguarda i pasti, nella giornata di sabato 4 aprile sono stati distribuiti pasti serali grazie alla collaborazione delle realtà del territorio: Pizzeria Pantaleo e Fornai di Puglia, che hanno donato pizze, panzerotti e rustici, il Bar 2000 che ha fornito bevande calde. Nella giornata di domenica di Pasqua, le attività proseguono con la distribuzione di pranzo e cena offerti dalla Caritas di Foggia.

L’intervento conferma il ruolo fondamentale della Croce Rossa sul territorio e sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, volontariato e comunità locale nella gestione delle emergenze.