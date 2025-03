[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Emanuele Aldrovandi arriva a Manfredonia per il Circolo degli ErEtici e per lo spettacolo “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”

Dopo il dialogo fra Davide Iodice e Alessandro Toppi e la lezione corale con Gabriele Vacis, Gerardo Guccini, la compagnia PoEM e Stefania Marrone, ritorna il Circolo degli ErEtici, la serie di incontri/approfondimenti – collegati alla stagione di prosa “ErETICA” del Teatro Lucio Dalla di Manfredonia – con artisti, giornalisti, studiosi e drammaturghi del panorama italiano. Da un’idea di Cosimo Severo, regista e direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, il Circolo continua a realizzare, con alcuni artisti eretici, un racconto a più voci, un circolo virtuoso aperto e largo, popolare e scientifico.

Venerdì 28 marzo, alle ore 20.00, si terrà il terzo incontro del Circolo con lo scrittore e drammaturgo Emanuele Aldrovandi e la prof.ssa Silvia Mei dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. L’incontro sarà un vero e proprio focus sulla scrittura di Aldrovandi, che abbraccia teatro, narrativa e cinema. Il percorso, aperto alle sollecitazioni del pubblico, illustrerà le metodologie e le tecniche della scrittura, in special modo quella drammatica, messe a punto dal pluripremiato drammaturgo e affinate attraverso la regia delle proprie opere. Durante il dialogo verranno presi in considerazione anche il romanzo d’esordio di Aldrovandi, “Il nostro grande niente”, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel 2024; e la sceneggiatura del cortometraggio “Bataclan” (2020), scritto e diretto da lui e proiettato a conclusione del seminario.

L’appuntamento segue lo spettacolo “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”, in scena giovedì 27 marzo alle ore 21.00 al Teatro Dalla. Lo spettacolo, per la regia di Aldrovandi, è un’acuta e feroce riflessione sul delicato e spesso distruttivo legame fra la felicità e la realizzazione personale.

La partecipazione al Circolo è a ingresso libero su iscrizione gratuita. Per assistere allo spettacolo, invece, ci sono ancora biglietti disponibili.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.