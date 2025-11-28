Elodie infiamma il pubblico pugliese, due date nel week end a Bari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questo weekend, il Palaflorio di Bari sarà il palcoscenico di un doppio appuntamento imperdibile con Elodie e il suo “Elodie Show 2025”.

L’artista romana si esibirà per due serate consecutive, venerdì 28 e sabato 29 novembre 2025, portando in scena uno spettacolo ad alto impatto visivo e sonoro. Il concerto è strutturato come un vero e proprio racconto in quattro atti (Audace, Galattica, Erotica e Magnetica), un viaggio tra elettronica, sensualità e introspezione.

In scaletta, attese le hit che l’hanno consacrata come una delle popstar italiane più amate, tra cui “Tribale”, “Vertigine”, “Bagno a mezzanotte” e “Pazza Musica”, insieme ai brani del suo ultimo album.

L’apertura dei cancelli è prevista intorno alle 19:00 per entrambe le date, con l’inizio dello show fissato per le ore 21:00. I due eventi promettono di trasformare il Palaflorio in una grande festa collettiva all’insegna della musica, della danza e dell’energia esplosiva di Elodie.