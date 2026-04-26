Elodie e Franceska si baciano in discoteca davanti ad Andrea Iannone: cosa è successo davvero

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Notte infuocata nel privé di una discoteca milanese, dove Elodie, Franceska Nuredini e Andrea Iannone si sono ritrovati faccia a faccia dopo mesi dalla loro rottura. Il momento, diventato virale sui social, ha riacceso il gossip attorno alla cantante romana.

Il bacio tra Elodie e Franceska nel privé

Secondo quanto emerso da un video condiviso dal dj Luca Dorigo, le due sono state riprese mentre si scambiavano un bacio in atteggiamenti molto intimi.

Le immagini mostrano chiaramente Elodie e Franceska abbracciate, complici e sorridenti, confermando le voci che circolano da settimane su una possibile relazione mai ufficializzata.

La presenza di Andrea Iannone: reazione e imbarazzo

A rendere la scena ancora più carica di tensione è stata la presenza di Andrea Iannone, a pochi passi dalle due.

Nel video, il pilota appare rivolto proprio verso Elodie, come se la stesse osservando. Non è chiaro se tra loro ci sia stato un confronto diretto o un semplice incrocio di sguardi, ma il momento non è passato inosservato.

I precedenti: tra Marracash e nuove frequentazioni

Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Elodie è stata al centro dell’attenzione mediatica.

Dopo il recente riavvicinamento artistico con Marracash, che aveva fatto sognare i fan di un ritorno di fiamma, la cantante sembra aver voltato pagina definitivamente.

I rumors su Iannone

Nel frattempo, anche Andrea Iannone sarebbe andato avanti: secondo indiscrezioni, il pilota frequenterebbe l’attrice Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Raoul Bova.

Social in delirio

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, dove i fan si sono divisi tra chi sostiene Elodie e chi invece ha commentato con sorpresa la presenza contemporanea di tutti e tre nello stesso locale.

Per ora nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.