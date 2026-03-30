Elodie e Franceska Nuredini: le foto in piscina fanno esplodere il web

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Nuove immagini pubblicate su Instagram riaccendono i rumors sulla relazione tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. Gli scatti sono diventati virali in poche ore.

Le foto di Elodie e Franceska Nuredini diventano virali

Un nuovo post social ha riacceso l’attenzione dei fan. Dopo settimane di silenzio sulla sua vita privata, Elodie è tornata su Instagram con una serie di foto che hanno immediatamente fatto discutere.

Tra immagini di momenti di relax e giornate trascorse con amici, sono soprattutto gli scatti in piscina insieme a Franceska Nuredini ad aver catturato l’attenzione del pubblico. Le due appaiono molto complici e sempre più affiatate, e per molti utenti si tratta ormai di una conferma non ufficiale della loro relazione.

In poche ore le foto hanno fatto il giro del web, finendo tra i contenuti più condivisi sui social e generando migliaia di commenti.

Elodie e Franceska Nuredini stanno insieme?

Non esiste ancora una conferma ufficiale da parte delle dirette interessate, ma da mesi circolano indiscrezioni su una possibile relazione tra la cantante e la ballerina.

Secondo quanto ricostruito dai fan, il rapporto tra le due sarebbe iniziato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Il momento decisivo sarebbe stato un viaggio in Thailandia insieme al corpo di ballo: da quel momento le apparizioni insieme sono diventate sempre più frequenti.

Chi è Franceska Nuredini

Franceska Nuredini ha 23 anni ed è una ballerina professionista di origini italo-albanesi. Negli ultimi anni si è fatta conoscere nel mondo della danza e della musica italiana, diventando uno dei volti più apprezzati del corpo di ballo che ha accompagnato Elodie durante il suo ultimo tour.

Nel suo percorso artistico ha lavorato con artisti molto noti come J-Ax e Sfera Ebbasta, consolidando la sua presenza nel panorama musicale.

Le foto che fanno discutere i fan

Negli ultimi scatti condivisi su Instagram, Elodie e Franceska appaiono serene, sorridenti e sempre più vicine. Le immagini hanno riacceso curiosità e speculazioni, soprattutto perché la cantante negli ultimi mesi aveva scelto di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita sentimentale.

E ora il web è convinto: le due sembrano sempre meno intenzionate a nascondere il loro rapporto.