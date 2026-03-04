Elodie bacia Franceska Nuredini in discoteca: ormai è una coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A un mese dai primi avvistamenti, non ci sono più dubbi: Elodie Di Patrizi e Franceska Nuredini fanno coppia. Le due sono state fotografate mentre si scambiano un bacio in discoteca, un gesto che conferma definitivamente le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Il bacio in discoteca che conferma la relazione

Le immagini parlano chiaro: Elodie e Franceska si mostrano complici e affiatate, fino a lasciarsi andare a un bacio davanti agli altri presenti nel locale. Nessun tentativo di nascondersi, nessuna esitazione. Un segnale evidente della volontà di vivere il loro rapporto alla luce del sole.

Dopo settimane di rumor e segnalazioni, questo episodio rappresenta la conferma pubblica di una relazione che, giorno dopo giorno, è apparsa sempre più solida.

Dalla collaborazione professionale all’amore

Franceska Nuredini, ballerina che ha accompagnato Elodie nel suo ultimo tour, è diventata nel tempo una presenza sempre più centrale nella vita della cantante. Quello che inizialmente sembrava un legame nato in ambito lavorativo si è trasformato in qualcosa di più profondo.

Secondo le ricostruzioni, la loro vicinanza si è intensificata progressivamente, fino a consolidarsi in un rapporto sentimentale che oggi appare stabile e importante.

La fine della storia con Andrea Iannone

La relazione con Franceska arriva dopo la conclusione definitiva della storia tra Elodie e Andrea Iannone. Solo pochi giorni fa, la cantante e il pilota erano stati fotografati in strada durante una lite.

Un episodio che avrebbe segnato la rottura definitiva tra i due. Dopo quell’incontro, Elodie sarebbe tornata da Franceska, rafforzando ulteriormente un legame che ormai non lascia spazio a dubbi.

Un amore vissuto senza nascondersi

Oggi Elodie e Franceska scelgono di non nascondersi più. Il bacio in discoteca rappresenta una presa di posizione chiara: vivere il sentimento apertamente, senza timori.

Il loro rapporto, inizialmente avvolto dal riserbo, appare ora ufficiale nei fatti. E mentre il gossip continua a seguirle con attenzione, le due sembrano concentrate solo sulla loro storia, che procede con naturalezza e serenità