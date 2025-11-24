Elisabetta Gregoraci criticata per l’omaggio a Vanoni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le storie Instagram di Elisabetta Gregoraci stanno facendo discutere. La conduttrice ha voluto ricordare Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre all’età di 91 anni, ma il modo ha sollevato critiche.

Le foto che hanno scatenato polemiche

Gregoraci ha condiviso tre storie dedicate alla cantante, utilizzando celebri frasi e brani. A far storcere il naso sono state le immagini scelte: foto personali che non avrebbero legame con il tono delle parole della Vanoni.

La prima storia riportava: “In un tempo triste e nevrotico, ci salverà solo la risata”, accompagnata da uno scatto con la camicia aperta che lascia vedere il reggiseno.

La seconda citazione era: “La follia leggera non è solo divertente è vitale”, con una foto di Elisabetta che ride, sfocata.

La reazione del web

La terza storia mostrava Gregoraci mentre termina il trucco, con in sottofondo “Imparare ad amarsi”, brano celebre di Ornella Vanoni.

Un’utente ha commentato: “Elisabetta Gregoraci ha sbloccato un nuovo livello: il commiato al defunto con la foto da sola. Che imbarazzo”. Le critiche si sono moltiplicate sui social.