Elisabetta Canalis scrittrice: il libro sui cani e l’amore

Elisabetta Canalis presenta il suo libro sui cani a Vanity Fair Stories. La showgirl: "L'amore è fatto anche di silenzio". I proventi vanno ai rifugi animali.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
foto elisabetta canalis
Elisabetta Canalis diventa scrittrice. La showgirl ha presentato a Vanity Fair Stories il suo libro “Una zampa sul cuore – storie di Nello e i suoi amici”. I proventi andranno al rifugio di Olbia e alla fondazione Save The Dogs.

Le parole della showgirl

Parlando del mondo degli animali, Canalis ha affermato: “Io penso che le anime, sia quelle delle persone che quelle degli animali, ci siano sempre intorno a noi per guidarci”.

Ha poi aggiunto: “Ci sono persone che non lo fanno perché non ci credono e ci sono persone che sentono moltissimo la presenza di persone e animali che non ci sono più”.

La lezione dei cani

Alla domanda su quale sia la lezione più bella dei cani, lei ha replicato senza esitazioni: “Che l’amore è fatto anche solamente di uno sguardo e tante volte anche di silenzio”. Applausi per l’attrice sarda, che ridendo ha commentato: “Bella, mi è uscita bene”.

Il libro trasforma i ricordi in una dichiarazione d’amore ai cani che salvano, anche quando sembrano loro ad averne bisogno.

