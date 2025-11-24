Politica Manfredonia
Elezioni Regionali: testa a testa Campo-Fiore per la seconda piazza nel PD. Ottimi risultati per Galli, Palumbo e Totaro
Con 139 sezioni scrutinate su 652 Paolo Campo occupa la seconda posizione dietro l’inossidabile Raffaele Piemontese nel Partito Democratico.
Staccata di poco meno di 200 voti Maria Teresa Fiore.
Libero Palumbo, nella lista Decaro Presidente, è in lotta per la prima piazza con Graziamaria Starace, mentre Gianluca Totaro è il primo del Movimento 5 Stelle.
All’opposizione sorprende il risultato di Ugo Galli, primo della lista Forza Italia.