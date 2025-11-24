Politica Manfredonia

Elezioni Regionali: testa a testa Campo-Fiore per la seconda piazza nel PD. Ottimi risultati per Galli, Palumbo e Totaro

Redazione24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni Regionali: testa a testa Campo-Fiore per la seconda piazza nel PD. Ottimi risultati per Galli, Palumbo e Totaro

Con 139 sezioni scrutinate su 652 Paolo Campo occupa la seconda posizione dietro l’inossidabile Raffaele Piemontese nel Partito Democratico.

Staccata di poco meno di 200 voti Maria Teresa Fiore.

Libero Palumbo, nella lista Decaro Presidente, è in lotta per la prima piazza con Graziamaria Starace, mentre Gianluca Totaro è il primo del Movimento 5 Stelle.

All’opposizione sorprende il risultato di Ugo Galli, primo della lista Forza Italia.

Redazione24 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©