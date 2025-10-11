[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni Regionali Puglia, ufficiale anche la candidatura di Gianluca Totaro

ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2025 – Circoscrizione FOGGIA

Domenica 12 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, si terrà la consultazione online per la votazione della lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025.

Con il coordinamento territoriale e il Presidente Giuseppe Conte, presentiamo agli iscritti la lista della Capitanata, una squadra che unisce esperienza, impegno civico e radicamento sul territorio.

I candidati proposti:

🔹 Rosa Barone – Consigliera regionale uscente, esperienza e continuità al servizio della comunità.

🔹 Michele Longo, Angelo Masucci e Gianluca Totaro – amministratori locali che ogni giorno lavorano per le loro città con serietà e dedizione a San Giovanni Rotondo, San Severo e Manfredonia.

🔹 Giusy Albano – imprenditrice, simbolo del mondo produttivo e dell’energia che anima il tessuto economico foggiano.

🔹 Laura Valentino – attivista, avvocata, voce storica del mondo dell’associazionismo e dell’animalismo a Cerignola e in Capitanata.

🔹 Stefano Santangelo – giovane attivista del M5S ed imprenditore, portatore di entusiasmo e competenza.

Una lista che rappresenta le tante anime della nostra provincia, espressione autentica di una società viva, competente e desiderosa di cambiare le cose con spirito di servizio.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a scendere in campo anche in Capitanata per continuare a lottare sulle battaglie che ci hanno sempre contraddistinto: ambiente, legalità, sviluppo sostenibile, diritti e giustizia sociale.

Insieme possiamo scrivere una nuova pagina per la Puglia.

➡️ Buon voto a tutti gli iscritti!

Link: https://www.movimento5stelle.eu/elezioni-regionali-puglia-e-veneto-2025-votazione-lista-di-candidati/