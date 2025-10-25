Elezioni Regionali Puglia, tutti i candidati della Capitanata
*Noi Moderati*
– Antonio Vigiano (Foggia)
– Soccorsa Conversano (San Severo)
– Saverio Carlucci
– Anna Trotta (Manfredonia)
– Salvatore Nenna (Manfredonia)
– Paola Telese (Foggia)
– Cristian Menduno
*AVS*
– Gentile (Cerignola)
– Starace (Manfredonia)
– De Sabato (Foggia)
– Augello (San Marco in Lamis)
– Signoriello (Stornara)
– Clemente (Vieste)
– Ndiaye Arame (Manfredonia)
*Fratelli d’Italia*
– Nicola Gatta (Candela)
– Giannicola De Leonardis (Foggia)
– Liliana Rinaldi (Manfredonia)
– Rita Montrone (Foggia)
– Grazia Casale (San Severo)
– Antonio Giannatempo (Cerignola)
– Maria Aquilino (Lucera)
*Movimento Cinque Stelle*
– Barone (Foggia)
– Totaro (Manfredonia)
– Masucci (San Severo)
– Longo (G.G. Rotondo)
– Valentino (Cerignola)
– Albano (Foggia)
– Santangelo (Foggia)
*Partito Democratico*
– Piemontese (Foggia)
– Quaranta (Torremaggiore)
– Campo (Manfredonia)
– Fiore (San Giovanni Rotondo)
– Falcone (Vieste)
– Romano (San Severo)
– Cicolella (Cerignola)
*Forza Italia*
– Paolo Soccorso dell’Erba (Apricena)
– Ugo Galli (Manfredonia)
– Antonio Bonavitacola (Lucera)
– Pasquale Cataneo (Foggia)
– Carlo d’Ercole (Cerignola)
– Valeria Di Maggio (San Giovanni Rotondo)
– Giuseppina Falcone (Vieste)
*Lega*
– Joseph Splendido
– Napoleone Cera
– Michela Curriello
– Giuseppina Moscatelli
– Marianna Orlando
– Vito Oronzo Orlando
– Leonardo Nazzareno Tancredi
*Per la Puglia*
– Tutolo (Lucera)
– Cusmai (Foggia)
– Damiano (Vico del Gargano)
– Mattea Pia Draicchio (Cagnano Varano)
– Francesco Marino (San Paolo di Civitate)
– Alfonso Masselli
– Francesca Niro (Lucera)
*Decaro Presidente*
– Antonella Capuozzo (Foggia)
– Francesco Miglio (San Severo)
– Libero Palumbo (Manfredonia)
– Nicoletta Pennella
– Giulio Scapato (Foggia)
– Tommaso Sgarro (Cerignola)
– Graziamaria Starace (Vieste)
*Popolari per Decaro*
– Sergio Clemente (Foggia)
– Nunzio Angiola (Foggia)
– Costantina Ciavarrella (Sannicandro)
– Lucia Cignola (Deliceto)
– Angelo Ianzano. (San Marco)
– Emilio Terpinolo (Foggia)
– Rosa Travaglio (Lucera)