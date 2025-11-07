[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni regionali, le agevolazioni di viaggio per tornare a votare in Puglia

BARI – In occasione delle elezioni regionali pugliesi dei prossimi 23 e 24 novembre tornata elettorale sono previste agevolazioni di viaggio in treno, in aereo e in autostrada, per consentire agli elettori di raggiungere il proprio Comune di residenza e votare.

Per chi decide di viaggiare in treno Trenitalia propone biglietti a tariffa agevolata utilizzabili in un periodo compreso tra 20 giorni a ridosso delle votazioni, andata dal 14 novembre, e ritorno entro il 4 dicembre.

La compagnia aerea ITA AIRWAYS concede, invece, uno sconto di 40 euro sui voli andata e ritorno con tariffa pari o superiore a 41 euro per chi viaggia da e verso la Puglia in occasione del voto. L’offerta è valida fino al 24 novembre 2025 per il periodo di viaggio dal 16 novembre al 1° dicembre per voli da tutta Italia da Bari e Brindisi e viceversa.

Per chi decide, infine di viaggiare con la propria auto non sono previste agevolazioni per i residenti in Italia, ma solo per gli elettori residenti all’estero che rientrano in Italia per votare.

Maggiori dettagli sono consultabili sul sito www.consiglio.puglia.it

