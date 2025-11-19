Attualità Puglia
Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Corso di formazione rivolto ai presidenti di seggio
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Elezioni Regionali del 23 e 24 novembre 2025. Corso di formazione rivolto ai presidenti di seggio
Giovedì 20 novembre, alle ore 16:00, si terrà presso il Palazzo della Città Metropolitana di Bari (ex Palazzo della Provincia), un corso di formazione rivolto ai presidenti di seggio e ai responsabili degli Uffici Elettorali comunali, al fine di fornire valido supporto nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio delle imminenti consultazioni elettorali regionali.
L’evento, organizzato da questa Prefettura d’intesa con la Regione Puglia e in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Bari, potrà essere seguito anche in diretta streaming accedendo al link: nttps://tinyurl.com/4sfmtx6r .