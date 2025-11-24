Politica Manfredonia
Elezioni Regionali, concreto il rischio di non avere alcun consigliere di Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Elezioni Regionali, concreto il rischio di non avere alcun consigliere di Manfredonia
É concreto il rischio che nessun consigliere di Manfredonia venga eletto nel prossimo Consiglio Regionale.
Ugo Galli, che guidava la lista di Forza Italia, è stato superato da Dell’Erba.
Anche Paolo Campo si allontana dalla rielezione: molto lontane Falcone e Fiore, ed è tallonato da Quaranta per la quarta posizione, comunque inutile per tornare a Bari.
Nulla fare anche per tutti gli altri candidati di Manfredonia.