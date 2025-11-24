Politica Manfredonia

Elezioni Regionali, concreto il rischio di non avere alcun consigliere di Manfredonia

Redazione24 Novembre 2025
É concreto il rischio che nessun consigliere di Manfredonia venga eletto nel prossimo Consiglio Regionale.

Ugo Galli, che guidava la lista di Forza Italia, è stato superato da Dell’Erba.

Anche Paolo Campo si allontana dalla rielezione: molto lontane Falcone e Fiore, ed è tallonato da Quaranta per la quarta posizione, comunque inutile per tornare a Bari.

Nulla fare anche per tutti gli altri candidati di Manfredonia.

