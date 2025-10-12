Elezioni Regionali: come e quando si vota
Sono indette le consultazioni per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Le operazioni di voto si svolgeranno:
Domenica 23 novembre: dalle ore 7:00 alle ore 23:00
Lunedì 24 novembre: dalle ore 7:00 alle ore 15:00
COME SI VOTA
Ciascun elettore/lettrice può:
votare solo una lista, tracciando un segno sul contrassegno (il voto vale anche per il candidato presidente collegato);
votare solo per un candidato presidente;
votare per un candidato presidente e per una lista collegata;
votare disgiuntamente, scegliendo un candidato presidente e una lista non collegata.
È possibile esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale, scrivendo il cognome (o nome e cognome).
Nel caso di due preferenze, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda.
VOTO A DOMICILIO
Dal 14 ottobre al 3 novembre 2025 è possibile richiedere il voto a domicilio per gli elettori affetti da gravissime infermità o dipendenti da apparecchiature elettromedicali.
La richiesta, con copia della tessera elettorale e certificazione sanitaria, va inviata al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale.
SEZIONI OSPEDALIERE E SEGGI VOLANTI
I degenti in ospedali o case di cura possono votare nel luogo di ricovero, purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
La dichiarazione di volontà a votare nel luogo di cura deve pervenire al Comune almeno tre giorni prima del voto.
VOTO ACCOMPAGNATO
Gli elettori fisicamente impediti possono votare con l’assistenza di un accompagnatore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.
Ogni accompagnatore può assistere un solo elettore.
VOTO ALL’ESTERO
Per le elezioni regionali non è previsto il voto dall’estero.
Gli iscritti AIRE riceveranno una cartolina informativa entro il 29 ottobre 2025, con le istruzioni per le agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia.
RILANCIO TESSERE ELETTORALI
Gli uffici elettorali comunali saranno aperti:
Venerdì 21 e sabato 22 novembre: dalle ore 9:00 alle ore 18:00
Durante i giorni di voto: per tutta la durata delle operazioni (domenica 7:00–23:00, lunedì 7:00–15:00)