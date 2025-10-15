[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni Regionali 23 – 24 novembre 2025 – Esercizio del voto a domicilio per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

IL SINDACO

R E N D E N O T O

che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico organizzato dal Comune per gli elettori disabili e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno (da martedì 14 ottobre a lunedì 3 novembre) antecedente la data di votazione al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’A.S.L. in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all’elettore la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio.

Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.

Allegati

Manifesto voto a domicilio

Domanda di voto a domicilio

Certificato medico per l’esercizio del diritto di voto a domicilio