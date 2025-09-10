[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni Regionali 2025: rumors e non solo, chi saranno i candidati di Manfredonia?

Dopo l’ufficializzazione della candidatura, a sinistra, di Antonio Decaro come Governatore Regionale e, in attesa di un sussulto da destra, nella città di Manfredonia vi sono i primi rumors sui possibili candidati in Consiglio.

Paolo Campo, dopo due mandati da consigliere nelle fila del Partito Democratico, tenterà la terza elezione, spinto dalla sezione cittadina del partito, con il timore che si verifichi ciò che è avvenuto nel 2020 con oltre 500 voti che indicarono Raffaele Piemontese come consigliere.

A sinistra con AVS di Nichi Vendola è molto probabile la candidatura dell’avvocata Innocenza Starace, portavoce di Europa Verde – Verdi di Capitanata.

A sostegno di Antonio Decaro, molto probabilmente ci saranno almeno altre due candidature (da non escludere ulteriori novità): uno tra Raffaele Fatone e Gianluca Totaro potrebbe essere il nome cittadino del Movimento 5 Stelle, mentre la sorpresa è quella del consigliere comunale di opposizione Libero Palumbo, ex assessore della Giunta Rotice, che potrebbe essere un candidato per una delle due liste di Decaro.

A destra si fa sempre più insistente la voce che sia Ugo Galli il candidato cittadino di Forza Italia, mentre Fratelli d’Italia potrebbe proporre il nome dell’altra consigliera comunale di opposizione, ovvero Liliana Rinaldi che proprio ieri ha ufficializzato il suo passaggio al partito della Premier Meloni.

Rumors indicano in un’ex consigliera comunale di centrodestra, Mary Fabrizio, come possibile candidata del partito Noi Moderati.