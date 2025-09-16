Politica Puglia
Elezioni Puglia, si vota il 23 e 24 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Elezioni Puglia, si vota il 23 e 24 novembre
Le elezioni regionali in Puglia si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, firmerà a breve il decreto di indizione del voto, probabilmente già al termine di questa settimana.
La Puglia ha sfruttato l’ultima finestra utile prevista dallo Statuto regionale, che stabilisce l’obbligo di convocare le elezioni entro 60 giorni dalla scadenza naturale della legislatura.