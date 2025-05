[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Elezioni Orta Nova, dichiarazioni di Angela Fazi e Raffaele Piemontese



<<Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Il 17% è il frutto di un lavoro corale del mio gruppo nato solo poche settimane fa. E’ un risultato che premia il nostro giovane progetto politico e dà voce all’anima popolare di Orta Nova. Entriamo in consiglio comunale, e lì lavoreremo per la città. Un ringraziamento a tutti i candidati, ai cittadini che ci hanno dato fiducia, ai tanti sostenitori, allo staff e al loro lavoro intenso e sobrio. Abbiamo portato al voto centinaia di cittadini, senza i quali il dato dell’affluenza, già negativo, avrebbe potuto essere peggiore>>.

Così Angela Fazi, candidata sindaca della coalizione di civiche e sostenuta dal PD, commentando il risultato delle elezioni amministrative di Orta Nova.

Soddisfatto del risultato raggiunto dalla giovane coalizione di civiche sostenuta dal PD, il vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

<<E’ un risultato importante per un gruppo che in poche settimane è riuscito ad organizzarsi e proporre un progetto politico alla città. Sono stati in grado di spiegare ai loro concittadini che quella di Angela era un’opzione di rinnovamento per questo territorio. Sono convinto che lei farà bene, in consiglio comunale. Il Partito Democratico sarà vicino a questo gruppo che si è formato con il nostro segretario provinciale Pierpaolo D’Arienzo, che ha seguito tutta la situazione politica qui ad Orta Nova, abbiamo aperto il circolo del PD che si strutturerà con i suoi organismi e allargherà ancora di più il proprio adesioni”.