Elettra Lamborghini ricoverata: malore prima di Canzonissima, poi arriva in diretta. Cosa è successo

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Elettra Lamborghini ricoverata prima della diretta: il racconto sui social

Momenti di preoccupazione per Elettra Lamborghini, che nel pomeriggio del 12 aprile 2026 ha raccontato sui social di essere stata ricoverata al Policlinico Gemelli a Roma a causa di un malore improvviso.

L’artista ha condiviso alcune immagini direttamente dall’ospedale, mostrandosi sdraiata su un letto con una flebo. A spiegare l’accaduto è stata lei stessa: una fortissima cistite, che ha reso necessario un controllo medico urgente.

La situazione ha immediatamente fatto temere per la sua partecipazione alla puntata serale di Canzonissima, prevista in diretta su Rai1.

Il rischio forfait annunciato da Milly Carlucci

Ad aprire la puntata è stata Milly Carlucci, che ha informato il pubblico della possibile assenza della cantante proprio a causa dei problemi di salute.

L’annuncio ha aumentato la suspense tra i telespettatori, lasciando in dubbio fino all’ultimo momento la presenza della performer nello show.

Il colpo di scena: arriva in studio a metà puntata

Contro ogni previsione, però, Elettra Lamborghini è riuscita a raggiungere gli studi televisivi intorno alle 23:45, sorprendendo pubblico e conduttrice.

Nonostante la giornata difficile, ha scelto di non rinunciare alla sua esibizione, dimostrando grande determinazione.

Alla domanda su come si sentisse, ha risposto con un sorriso:

«Tengo botta», conquistando immediatamente il pubblico in studio.

L’esibizione con “I bambini fanno oh” conquista il pubblico

Sul palco, la cantante ha interpretato “I bambini fanno oh”, celebre brano di Povia del 2005, accompagnata da un coro di bambini.

Una performance sentita e diversa dal suo repertorio abituale, che ha ricevuto numerosi applausi.

I complimenti in studio: “Ti stai raccontando in modo vero”

Subito dopo l’esibizione, sono arrivati i complimenti degli ospiti in studio. Caterina Balivo ha sottolineato la forza della cantante:

“Hai cantato dal vivo dopo una giornata terribile. Ti stai raccontando in maniera vera.”

Anche Francesca Fialdini ha apprezzato il tentativo di mostrarsi in una veste più autentica e diversa dal solito.