Ecco le foto vincitrici del contest Smask 2025!

Un successo oltre ogni aspettativa per il contest Smask promosso da ilsipontino.net per premiare l’originalità e la fantasia delle maschere del Carnevale di Manfredonia. Da poche ore è terminata la 71esima edizione del Carnevale di Manfredonia con il grande successo della Notte Colorata con Nostalgia90. Da anni la Notte Colorata è divenuta una sfilata a cielo aperto con migliaia di maschere originali in giro per le vie del centro, è una vera è propria gara a chi crea la maschera più originale! Proprio per questo ilsipontino.net ha voluto premiare quanti nel corso delle 3 grandi parate del Carnevale di Manfredonia ha dedicato tempo e fantasia per creare la maschera più originale!

Veniamo ai numeri! 249 foto partecipanti ed oltre 50.000 voti espressi in sole due settimane di contest. Un successo oltre ogni aspettativa che fa comprendere la bellezza del Carnevale di Manfredonia.

Ringraziamo tutti i partecipanti per essersi messi in gioco, tutte le foto sono state fantastiche e la classifica è davvero solo una formalità.

ECCO LA CLASSIFICA DI SMASK CONTEST 2025

Primo Posto la Foto N.218 con 1494 Voti. La foto vince il premio indicato nel regolamento e dovrà scrivere una mail all’indirizzo redazione@ilsipontino.net per ricevere le modalità di ritiro premio.

Secondo posto N.198 “DJ MARIO!” con 1198 Voti. La foto vince il premio indicato nel regolamento e dovrà scrivere una mail all’indirizzo redazione@ilsipontino.net per ricevere le modalità di ritiro premio.

Terzo posto per la Foto n.77 con 991 voti. La foto vince il premio indicato nel regolamento e dovrà scrivere una mail all’indirizzo redazione@ilsipontino.net per ricevere le modalità di ritiro premio.

Fuori dal podio al Quarto Posto per la foto n.205 “Famm sent, ma tó a chica appartin?” con 860 Voti. Purtroppo non si aggiudica alcun premio, ma senza dubbio si aggiudica il premio della critica come maschera più fotografata di questa edizione del Carnevale di Manfredonia.

Ringraziamo davvero tutti per esservi messi in gioco, arrivederci alla prossima edizione di Smask! Ecco alcune delle foto più belle dei partecipanti: