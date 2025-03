Ecco i vincitori della 71esima edizione del Carnevale di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel closing party andato in scena questa sera presso il teatro San michele di Manfredonia sono stati decretati i vincitori tra il gruppo in concorso alla 71ª edizione del carnevale di Manfredonia. Ecco la classifica finale:

1 Posto: GRUPPO LA FENICE: “LAS VEGAS”

2 Posto: GRUPPO ASSOCIAZIONI ARS MANFREDONIA “A CARNEVALE OGNI FIORE VALE”

3 Posto: GRUPPO ARTE VIVA E TONIOLO “MAGIA DEL BRASILE”

4 Posto: GRUPPO COLTIVIAMO L’AMICIZIA E LICEO GALILEI-MORO “WANDERLUST”

5 Posto: GRUPPO Il FARO E RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE: “RIO-MISSIONE AMAZZONIA”

Mentre i carri allegorici non erano in concorso, così come gli istituti comprensivi della sfilata delle meraviglie, che appunto non erano in concorso.