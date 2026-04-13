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E’ ufficiale: The Wailers all’edizione 2026 del Festival Carpino in Folk

La band di Bob Marley festeggia i 50 anni dell’album Rastaman Vibation:

unica tappa nel Sud Italia del tour celebrativo, concerto il 9 agosto

Sarà uno degli eventi più attesi dell’estate 2026 quello che vedrà protagonisti i The Wailers, tra le band reggae più celebri al mondo, sul palco del Festival Carpino in Folk. L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto 2026, alle ore 21.30, nella suggestiva Piazza del Popolo di Carpino, capitale indiscussa della musica popolare del Gargano. Il concerto sarà a ingresso gratuito e rappresenterà l’unica data nel Sud Italia del tour celebrativo.

La storica formazione giamaicana festeggia i 50 anni di Rastaman Vibration, iconico album del 1976 firmato da Bob Marley & The Wailers, che ha contribuito a portare il reggae sulla scena internazionale. Un disco che ancora oggi risuona con straordinaria attualità grazie a brani come Positive Vibration, Roots, Rock, Reggae e War, autentici inni di resistenza, spiritualità e speranza.

Guidati da Aston Barrett Jr., figlio del leggendario bassista Aston “Familyman” Barrett, i Wailers proseguono il loro percorso artistico nel segno dell’autenticità e del rispetto delle radici. Al loro fianco, la potente voce di Mitchell Brunings, artista capace di conquistare platee di tutto il mondo con una presenza scenica intensa e coinvolgente. La band continua a dimostrare la propria vitalità anche attraverso le produzioni più recenti, come One World ed Evolution, entrambe candidate ai Grammy Awards, confermando il ruolo centrale dei Wailers nella scena reggae contemporanea.

Il tour 50 Years of Positive Vibrations rappresenta molto più di una celebrazione musicale: è un ponte tra l’età d’oro del reggae e il suo presente, un messaggio universale di unità, resilienza e speranza che continua a ispirare generazioni. Il Festival Carpino in Folk si conferma così un punto di riferimento internazionale per la musica popolare, pronto ad accogliere un evento unico e irripetibile nel panorama del Sud Italia.