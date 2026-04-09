È morto Michael Patrick, attore de Il Trono di Spade: aveva 35 anni ed era malato da tempo

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Il mondo del cinema e della serialità è in lutto per la scomparsa di Michael Patrick, attore e scrittore irlandese noto anche per la sua partecipazione alla sesta stagione de Il Trono di Spade. L’artista è morto a soli 35 anni in un hospice dell’Irlanda del Nord, dopo aver affrontato una lunga battaglia contro una malattia degenerativa.

La notizia della sua morte è stata resa pubblica dalla moglie Naomi Sheehan, che ha condiviso un messaggio toccante: “Le parole non possono descrivere quanto siamo distrutti. Mick è andato via serenamente, circondato dall’amore della sua famiglia e degli amici”.

Le cause della morte: la malattia del motoneurone

A Michael Patrick era stata diagnosticata nel febbraio 2023 una forma incurabile di malattia del motoneurone (MND), una patologia neurologica progressiva che colpisce i nervi responsabili dei movimenti volontari.

Questa malattia porta gradualmente alla perdita delle capacità motorie, compromettendo funzioni vitali come camminare, parlare, mangiare e respirare. Nonostante la prognosi difficile — i medici gli avevano dato circa un anno di vita — l’attore aveva mantenuto un atteggiamento positivo fino alla fine.

In uno dei suoi ultimi messaggi pubblici aveva scritto: “Ho ancora molto per cui vivere e molti progetti pianificati”, dimostrando una grande forza d’animo.

La carriera tra recitazione e scrittura

Michael Patrick era un artista versatile, attivo sia come attore che come autore. Il grande pubblico lo ricorda per la sua breve apparizione nella sesta stagione de Il Trono di Spade, ma la sua carriera andava ben oltre.

Tra i suoi lavori più recenti figurano serie come Blue Lights, This Town e The Spectacular. Un ruolo importante nella sua crescita artistica è stato quello nella serie My Left Nut, prodotta dalla BBC, di cui è stato co-autore. Il progetto era ispirato alla sua adolescenza e ha ricevuto apprezzamenti per l’originalità e la scrittura.

Formatosi all’Università di Cambridge, Patrick era membro della celebre compagnia teatrale Footlights, fucina di numerosi talenti britannici. Colleghi e collaboratori lo descrivono come un artista brillante, capace di lasciare un segno sia sul palco che sullo schermo.

Un talento che lascia il segno

La morte di Michael Patrick rappresenta una perdita significativa per il panorama artistico britannico. Nonostante la carriera ancora giovane, era già considerato una promessa solida, capace di distinguersi per creatività e sensibilità.

Il suo ricordo resta vivo non solo nelle sue opere, ma anche nelle parole di chi lo ha conosciuto e apprezzato per il suo spirito, la sua determinazione e il suo talento.