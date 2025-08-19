[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È morto Lucio Tarquinio, Gatta: “Mi mancherai”

Sei stato una delle mie guide in consiglio regionale, la tua grande esperienza e il tuo equilibrio sono stati spesso fari nei momenti più difficili per me e per il nostro partito, Forza Italia.



Vorrei dirti tante cose ma il Dolore è così forte da farmi sentire tutto il vuoto che si crea quando manca un fratello maggiore, un vuoto che ti toglie le parole…



A Dio, Lucio!

Tuo Giandiego 💔