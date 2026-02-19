Attualità ItaliaAttualità Manfredonia

Durante Roma-Cremonese verrà esposto uno striscione in onore di Umberto Leone

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante Roma-Cremonese verrà esposto uno striscione in onore di Umberto Leone

Domenica 22 febbraio alle 20:45, in occasione di AS Roma – US Cremonese, verrà esposto uno striscione in onore del nostro Robin, Umberto Leone.
Un gesto che ci riempie il cuore e che dimostra quanto il suo ricordo sia vivo in tutti noi.
Robin vive nei nostri pensieri, nel nostro amore
Non ti dimenticheremo mai.

Redazione19 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©