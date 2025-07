[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante il Siponto Street Fest saranno aperti e visitabili gli Ipogei

Giovedì 17 luglio, dalle ore 19.30, per la prima volta, le strade di Siponto si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto: tra band musicali, spettacoli itineranti e performance artistiche, adulti e bambini potranno vivere una serata immersiva, tra socialità, bellezza e divertimento.

In occasione del Siponto Street Fest, sarà inoltre possibile visitare gli Ipogei di Santa Maria Regina di Siponto, aperti in via straordinaria dalle ore 18.00 alle 22.00. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici storiche del nostro territorio in un clima festoso e accogliente.

L’evento fa parte del Manfredonia Festival – Estate 2025, il cartellone culturale promosso dall’Amministrazione comunale per valorizzare i luoghi simbolo della città attraverso appuntamenti gratuiti e accessibili.

Un appuntamento da vivere insieme, dove la cultura incontra il ritmo e Siponto diventa protagonista dell’estate.

Maria Teresa Valente