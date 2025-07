[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Due secoli di devozione: Roseto Valfortore festeggia i 200 anni della Madonna del Carmine tra fede, tradizione e uno speciale annullo filatelico commemorativo

Dal 24 al 28 luglio 2025, Roseto Valfortore si prepara a vivere uno degli eventi religiosi e culturali più importanti della sua storia: i Solenni Festeggiamenti Giubilari in onore della Madonna del Carmine, in occasione del bicentenario dell’arrivo della sacra statua (1825 – 2025). Un appuntamento sentito dalla comunità che si snoderà attraverso cinque giorni di eventi religiosi, culturali, musicali e commemorativi.

La giornata inaugurale, giovedi’ 24 luglio, sarà dedicata alla rievocazione dell’Incoronazione e della Consacrazione di Roseto alla Madonna del Carmine, con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Madre alle 19:00, seguita da una processione e la rinnovazione dell’atto di consacrazione.

Venerdi’ 25 sarà dedicato agli anziani, con la Santa Messa presso la Residenza per Anziani Attilio Cascioli- ed il suono festoso di tutte le campane delle chiese di Roseto che sanciranno l’inizio dei festeggiamenti. Nel pomeriggio, dalle 18:00 Santo Rosario, a seguire Santa Messa presieduta dal parroco don Stefano sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Lauretana. La serata vedrà alle 21:00 il grande concerto di Mirko Casadei e la sua Orchestra, erede della tradizione del liscio romagnolo, che si esibirà in piazza con un mix di energia e sonorità coinvolgenti.

Sabato 26 luglio sarà la giornata della Grande Banda del Cilento, che animerà le vie del borgo dal mattino fino a tarda sera. Dopo la benedizione dei doni votivi e l’omaggio della famiglia Capobianco, nel pomeriggio è prevista la messa in onore della Madonna, presieduta dal Diacono Nicola Cocumazzo Economo Diocesano, ed l’esposizione della statua. Alle ore 19:00 processione vespertina verso la Chiesa Madre con i simulacri di San Filippo, Sant’Antonio di Padova, San Donato Martire e San Rocco ad accogliere la Madonna in piazza. La serata si concluderà in Largo Mons. Saggese con l’esibizione della Grande Banda del Cilento.

Domenica 27 luglio sarà il cuore della celebrazione. In mattinata il Complesso Bandistico “Città di Roseto” animerà il paese ed accompagnerà la processione lungo le principali vie del borgo alle ore 11:00, dopo la Santa Messa delle 10:00 animata dalla Corale “Santa Cecilia – Don Nicolino Goduto”. Nel pomeriggio, dalle ore 17:30 intrattenimento con sbandieratori e musici da Lucera, processione dei bambini con una piccola statua della Madonna del Carmine e alle ore 19:00 Santa Messa presieduta dal Vescovo di Lucera–Troia, Mons. Giuseppe Giuliano. Alle ore 22:00, RDS Radio Dimensione Suono in concerto e alle 00:30 spettacolo di fuochi pirotecnici.

In occasione della solenne festivita’ della Madonna del Carmine, sempre domenica 27 luglio, Roseto Valfortore sarà protagonista di un evento di grande rilievo filatelico e culturale: un servizio postale temporaneo attivato da Poste Italiane con uno speciale annullo postale commemorativo dedicato al Bicentenario dell’arrivo della Statua della Madonna del Carmine.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è promossa e donata alla Chiesa dalla Fondazione “Attilio Cascioli”, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso del borgo. Dalle ore 8:00 alle ore 14:00, in Piazza Bartolomeo III di Capua, sarà allestito uno stand filatelico dove sarà possibile timbrare la corrispondenza con un bollo speciale che riporterà la dicitura:

“Anniversario dell’Arrivo della Statua a Roseto Valfortore 1825–2025”.

A rendere ancora più preziosa l’occasione, è stata realizzata una cartolina filatelica commemorativa, firmata dall’artista Tamara Valentini, disponibile per collezionisti e appassionati.

L’iniziativa intende celebrare non solo una ricorrenza religiosa molto sentita dalla comunità rosetana, ma anche sottolineare il forte legame tra fede, arte e cultura.

Un ringraziamento speciale va alla presidente della Fondazione, prof.ssa Giacomina Cascioli, e al prof. Enrico Monaco, insieme a tutto il direttivo, per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’evento, curato con competenza, professionalita’ e profonda devozione.

I festeggiamenti si concluderanno lunedi’ 28 luglio ore 18:00 con Vespri in onore della Madonna e processione del Paradiso insieme ai santi Patroni dei paesi limitrofi. Gran finale affidato alla voce intensa e storica di Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, che salirà sul palco di Piazza Bartolomeo III di Capua alle 22:00 per un concerto emozionante.

Cinque giorni di fede, arte, musica e tradizione, con un programma che unisce spiritualità e cultura, dedicato a tutti i devoti e visitatori che vorranno celebrare insieme a Roseto Valfortore un momento storico unico: due secoli di devozione alla Madonna del Carmine

di Antonio Pastore.