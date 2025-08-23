Due ragazzi della provincia di Foggia in lizza per il titolo di Mister Italia 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DUE RAGAZZI FOGGIANI IN LIZZA PER IL TITOLO DI “MISTER ITALIA 2025”

Alessandro De Marinis e Francesco Ciuffreda a caccia dell’ambita fascia nazionale

Ci sono anche due ragazzi dalla provincia di Foggia tra i pretendenti al titolo di “Mister Italia 2025”.

Alessandro De Marinis, 20 anni di Zapponeta, 1.80 impiegato nel bar di famiglia con la passione per il crossfit (che pratica a livello agonistico) e Francesco Ciuffreda, 25enne di San Giovanni Rotondo, laureato in scienze infermieristiche con la passione per il calcio e la musica (si cimenta anche alla consolle come dj e produttore), sono infatti tra i 70 prefinalisti nazionali del concorso considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”.



Un concorso, organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.



Alessandro e Francesco saranno impegnati mercoledì sera 27 agosto a Giulianova (TE) dove, in piazza del Mare, è in programma la prefinale nazionale cui partecipano una settantina di ragazzi selezionati in tutta la Penisola dallo staff di Claudio Marastoni. Soltanto quaranta di questi accederanno poi alla finalissima per succedere al bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.



Per seguire l’avventura nel concorso dei due ragazzi foggiani basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.