Due campioni Italiani della A.S.D. Martial Arts Manfredonia al Campionato Nazionale di Ju Jitsu A.S.C.

Si è svolto sabato 6 e domenica 07dicembre 2025,presso il “Centro Sportivo New tutto Sport” di Carosino (Taranto), il Campionato Nazionale di Ju jitsu A.S.C., che ha visto sfidarsi nelle varie discipline tra cui DUO SYSTEM, FIGHTING SYSTEM e RANDOM ATTACK, le categorie Esordienti A-B, Cadetti e Junior-Senior.

L’evento, ha vistola partecipazione di 15 società sportive e 250 atleti provenienti da tutta l’Italia, Siciliacompresa.

Tra i partecipanti anche i due giovani atleti sipontini della A.S.D. Martial Arts Manfredonia, guidati dal M° Giuseppe Gelsomino, si sono confrontati nel Fighting System, una delle discipline del Ju Jitsu sportivo che prevede il combattimento in tre fasi corpo a corpo.

La giovane età e le emozioni per la gara non hanno impedito ai ragazzi di mettere in pratica le competenze di lotta acquisite e di portare a casa il giusto riconoscimento. La piccola Angelica Pia Di Mauro (cat. Under 12), alla sua prima esperienzanel Fighting System ha conquistato la medaglia d’oro ed il titolo di Campione Italiano dopo aver combattuto due incontri con determinazione e lucidità, 1° posto anche per Davide Pio Gelsomino (cat. Juniores ).

L’A.S.D. Martial Arts Manfredonia è attiva da oltre venti anni ed è un punto di riferimento sul territorio nelle arti marziali, nella difesa personale femminile e negli sport da combattimento. I praticanti, dai bambini agli adulti, si ritrovano per gli allenamenti presso la palestra UP LEVEL, in un contesto sano, dove oltre ad aver cura del proprio corpo possono anchesocializzare e crescere insieme, secondo la passione e i valori educativi tipici di chi frequenta i corsi di arti marziali.

Lo spirito agonistico, insieme alla voglia di divertirsi e fare nuove esperienze, hacoinvoltoin questa occasione i ragazzi, motivandoli a proseguire nel loro percorso formativo e sportivo. Con l’augurio che loro, insieme ad altri giovani della nostra terra, possano scoprire e coltivare nello sport i loro talenti.