Attualità Capitanata
Due auto bloccano il passaggio a livello, ormai accade tutti i giorni!
Manfredonia – ormai accade ogni giorno. Auto bloccate all’interno del passaggio a livello, con annesso blocco del traffico e problemi di viabilitá.
Nella giornata di ieri avevamo segnalato un nuovo blocco del traffico con annesso blocco di una ambulanza. Quest’oggi ben due auto sono rimaste bloccate all’interno del passaggio a livello all’altezza dell’Ajinomoto.
Un evento ormai quotidiano che reca tantissimi danni ai traffici dei turisti.