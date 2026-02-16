Dua Lipa incanta sul red carpet della Berlinale 2026 in abito crochet Chanel con Callum Turner

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La cantante Dua Lipa ha fatto girare tutti gli sguardi al red carpet della Berlinale 2026, accompagnando il fidanzato Callum Turner per la première del film Rosebush Pruning. Per l’occasione, ha scelto un abito crochet su misura firmato Chanel, abbinato a décolleté nere Christian Louboutin, mixando raffinatezza sartoriale e stile contemporaneo.

Alla Berlin International Film Festival, la coppia ha trasformato la passerella in un momento di eleganza e complicità. Dua Lipa, mano nella mano con Turner – con cui ha annunciato le nozze – ha puntato su un look che fonde romanticismo e haute couture. Il film, diretto da Karim Ainouz, vede Turner nel ruolo principale ed è una coproduzione tra Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. La sceneggiatura è firmata da Ainouz e Efthimis Filippou, già collaboratore di Yorgos Lanthimos, rendendo Rosebush Pruning un progetto ambizioso e d’autore.

L’abito di Dua, disegnato da Matthieu Blazy, direttore artistico di Chanel dal dicembre 2024, si distingue per l’intricato tessuto crochet che valorizza la silhouette senza risultare eccessivo. La scollatura leggermente arricciata lascia le spalle scoperte, mentre la parte inferiore si apre in un gioco di volumi leggeri e dinamici. Il perizoma nero a vita alta aggiunge un tocco grafico che spezza la delicatezza del crochet e conferisce un’impronta moderna all’insieme.

Completa il look la collana Serpenti a due teste di Bulgari, simbolo di seduzione e trasformazione, e le iconiche décolleté So Kate di Christian Louboutin, un classico dei red carpet. Al fianco della cantante, Callum Turner ha optato per un completo elegante in stile anni ’90 firmato Louis Vuitton, creando un perfetto equilibrio di stile di coppia.

La loro apparizione alla Berlinale non è solo una passerella, ma un’anticipazione del loro matrimonio, un mix di glamour, arte e amore che ha catturato tutti i riflettori.