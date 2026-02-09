Dramma nel porto di Monopoli: trovato senza vita un uomo di 61 anni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il corpo scoperto tra i pescherecci alla Banchina Solfatara, indagini in corso

MONOPOLI – Mattinata segnata dalla tragedia nel porto di Monopoli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 61 anni. Il cadavere si trovava tra alcune imbarcazioni da pesca ormeggiate lungo la Banchina Solfatara ed è stato notato da alcuni pescatori impegnati nelle consuete attività.

Immediata la segnalazione alle autorità marittime. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di recupero della salma, sotto il coordinamento della Guardia Costiera.

Restano al momento da chiarire le cause del decesso. Gli accertamenti in corso dovranno stabilire se si sia trattato di un evento accidentale o di un malore. L’attività portuale ha subito solo lievi rallentamenti durante l’intervento.