Dramma nel barese, auto a tutta velocità precipita in mare: morta una 21enne

Tragedia avvenuta questa mattina a Torre a Mare, una piccola frazione vicino Bari: una giovane di 21 anni alla guida di una Toyota è finita in mare proprio col suo veicolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 e il suo corpo è emerso poco dopo in superficie grazie alla rottura del parabrezza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe preso velocità dopo una brusca accelerata per poi precipitare in acqua. Fondamentale la segnalazione di un passante, che dopo aver chiamato i soccorsi, ha riferito loro che la conducente avrebbe ingranato la marcia appositamente, facendo consequenzialmente sgommare le gomme prima di finire in mare.

Malgrado l’immediato intervento del 118, dei vigili del fuoco, della polizia locale e della Guardia Costiera, non c’è stato nulla da fare per la ragazza. Sono in corso accertamenti e indagini per chiarire ulteriormente le cause e le precise dinamiche dell’accaduto.