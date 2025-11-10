[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DR1: La Tucson ANGEL Manfredonia lotta, ma Eurobasket Foggia si impone 79-70

Lo diciamo subito, va segnalato, purtroppo, un arbitraggio non all’altezza del livello della gara, che ha penalizzato in più occasioni i locali, condizionando alcune fasi chiave del match.

Ovviamente questo non togli meriti alla squadra ospite, che a nostro parere avrebbe potuto portato a casa il match anche con un livello arbitrale consono ai protagonisti in campo!

La cronaca:

Grande intensità e cuore in campo al Paladante di Manfredonia, dove la Tucson Manfredonia ha sfiorato l’impresa contro la capolista Eurobasket Club Foggia, cedendo con il punteggio di 79-70. Una partita ricca di emozioni, che ha mostrato il carattere del gruppo sipontino che però, sul più bello si è sciolto come neve al sole.

La Tucson è partita con grande energia, trascinata dal calore del pubblico di casa e da un avvio offensivo brillante. Nei primi minuti l’Angel ha imposto ritmo e aggressività, trovando canestri importanti da Marco Grasso e Antonio Carmone, chiudendo a contatto il primo quarto sul 16-19.

Nel secondo periodo, l’Eurobasket ha trovato un break favorevole (10-2) grazie alle iniziative di Marco Dell’Aquila. Parziale che a fine gara risulterà decisivo.

All’intervallo lungo, il tabellone segnava 43-33 per gli ospiti.

Dopo la pausa, i padroni di casa hanno reagito con carattere cercando di rientrare in gara, nonostante un ottimo terzo quarto di Patrizio Cicivè (11 punti per lui), i biancazzurri hanno mantenuto viva la partita, riducendo più volte lo svantaggio.

Nell’ultimo periodo, la Tucson ha continuato a crederci, tuttavia, la maggiore esperienza e precisione di Eurobasket Foggia nel finale hanno permesso agli ospiti di portare a casa la vittoria per 79-70.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma che il gruppo manfredoniano, può giocarsela alla pari con le migliori formazioni del campionato.

TABELLINI

TUCSON ANGEL

Ba, Carmone 5, Vuovolo 11, Ciociola A, Prencipe D, Piemontese, Marzulli 12, Grasso 17,Ciociola F 16, Stankowski 9, Bottalico.

EUROBASKET FG

CICIVÈ 22, DELL’AQUILA 20, SEBASTIO 3, CAGNETTA 6, VIGILANTE L 19, LOBASSO 6, CAMPANIELLO, VIGILANTE C 3,RUSSO, PADALINO.