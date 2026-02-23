[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

⚪️🔵DR1, la JR Pallacanestro Molfetta piega 71-69 la Tucson Angel Manfredonia ⚪️🔵

Vittoria pesantissima per la JR Pallacanestro Molfetta che, davanti al proprio pubblico, supera 71-69 la Tucson Angel Manfredonia al termine di una sfida intensa e decisa negli ultimi secondi. Per i sipontini resta l’amaro in bocca: una prova involuta nel gioco, con scarsa intensità e troppi errori in attacco, che rende difficile pensare di poter tenere il passo delle battistrada del campionato, Foggia e Corato.

Avvio sprint Manfredonia, poi il break molfettese

L’inizio è tutto di marca Tucson Angel. Dopo sei minuti i biancoazzurri volano sul 16-6, mostrando buona fluidità offensiva e approccio deciso. Ma negli ultimi quattro minuti del primo quarto la gara cambia volto: Molfetta piazza un break terrificante, ribalta l’inerzia e chiude avanti 20-18.

Nel secondo periodo i locali mettono in campo orgoglio e voglia di vincere. Manfredonia si spegne progressivamente, fatica a costruire buoni tiri e perde intensità su entrambi i lati del campo. All’intervallo lungo il tabellone dice 38-31 per i padroni di casa.

Reazione sipontina, finale al cardiopalma

Dopo la pausa, la Tucson Angel rientra con un atteggiamento diverso. L’approccio è più convinto, l’intensità cresce e il terzo quarto riporta la gara sui binari dell’equilibrio: al 30’ il punteggio è 53-52, tutto ancora da decidere.

L’ultimo periodo vive su un sostanziale equilibrio. A 10” dal termine Manfredonia mette il naso avanti (68-69) grazie a una rimessa ben eseguita che produce un canestro con fallo aggiuntivo. Il libero supplementare, però, non va a segno: un errore che pesa come un macigno.

Sull’azione successiva, un fallo ingenuo nella metà campo offensiva manda in lunetta Totagiancaspro, glaciale nel firmare il sorpasso (70-69). Dopo l’ultimo time-out chiamato dalla panchina sipontina, gli ospiti non trovano il guizzo per colpire. Un fallo fischiato a meno di un secondo dalla sirena – decisione che lascia più di qualche perplessità sulla direzione arbitrale – riporta ancora Totagiancaspro in lunetta per il definitivo 71-69.

Numeri impietosi per Manfredonia

Le statistiche fotografano con chiarezza le difficoltà offensive della Tucson Angel:

• 5/18 da tre punti

• 17/39 da due

• 20/38 ai tiri liberi

Percentuali troppo basse per poter espugnare un campo difficile come quello di Molfetta. Gli errori dalla lunetta e alcune scelte affrettate nei momenti chiave hanno compromesso una gara che, nonostante tutto, era tornata in equilibrio nel finale.

Tabellini

JR Pall. Molfetta

Petruzzella 4, Patimo 2, Gadaleta M.S. 9, De Giosa 2, Lasorsa 10,

Minervini 2, Totagiancaspro 17, Dalbis 7, Gadaleta M., Rosselli 18, Altomare.

Tucson Angel Manfredonia

Stankowski 13, Carmone 7, Ciociola F. 22, Prencipe G., Ba 3, Vuovolo 7, Grasso 10, Guerra, Marzulli 7, Bottalico, Piemontese.