Dove pioverà nel weekend? Le aree interessate
Dove pioverà nel weekend? Le aree interessate
Tra venerdì 10 e sabato 11 marzo l’alta pressione seguiterà a comandare la scena meteorologica nazionale, ma più indebolita.
Dove pioverà secondo MeteoLive?
Venerdì 10 aprile al mattino il tempo sarà nel complesso stabile ovunque a parte nubi locali lungo il versante adriatico ed al sud, senza conseguenze. Nel pomeriggio qualche rovescio si farà vedere tra l’Appennino Abruzzese, Molisano e sulla Lucania. Qualche piovasco non si esclude anche sull’estremo lembo orientale delle Alpi, per il resto tempo soleggiato o con poche nubi sparse senza conseguenze.
Sabato 11 aprile al mattino tempo ancora stabile, a parte nubi locali senza conseguenze. Nel pomeriggio formazione di qualche piovasco tra l’Appennino Laziale, Abruzzese, nelle zone interne del Molise e della Lucania. Nubi in aumento anche sui rilievi dell’Italia settentrionale e sull’Appennino Tosco-Emiliano, ma il rischio di pioggia dovrebbe mantenersi basso. Su tutte le altre regioni ancora tempo stabile e soleggiato, specie sulle Isole.