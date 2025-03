[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Dossier statistico immigrazione”, il 12 marzo la presentazione a Manfredonia

Un’occasione per comprendere il fenomeno migratorio nei nostri territori

In Puglia i cittadini stranieri residenti sono 149.477, il 3,8% della popolazione regionale. Di questi 91.649 sono originari di Paesi esterni all’Unione europea. La provincia che ne ospita di più è Bari, con il 30,2%, seguita da Foggia (23,6%), Lecce, Taranto, Brindisi e Barletta-Andria-Trani.

Sono solo alcuni dei dati contenuti nel “Dossier statistico immigrazione 2024” che sarà presentato a Manfredonia mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 17.00, presso l’auditorium di Palazzo dei Celestini, su corso Manfredi 20. Giunto alla sua 34esima edizione, il Dossier è curato dal Centro Studi e Ricerche Idos con Confronti ed il sostegno dell’Istituto San Pio V e dell’8 per mille della Chiesa Valdese. L’iniziativa è promossa dal Comune di Manfredonia, in collaborazione con la cooperativa sociale Medtraining, ente gestore del progetto SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – quale momento di sensibilizzazione in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” che si celebra ogni anno il 21 marzo.

Per quanto riguarda la presentazione in programma a Manfredonia, dopo i saluti del sindaco Domenico la Marca, sarà Maria Paola Nanni, ricercatrice del Centro Studi e Ricerche Idos, ad effettuare una panoramica dell’immigrazione in Italia e in Puglia, con un focus sulle presenze, gli indicatori di stabilizzazione ed il lavoro. Seguiranno gli interventi di Vitandrea Marzano, dirigente Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale della Regione Puglia; Azmi Jarjawi, responsabile Politiche dell’immigrazione e intercultura Cgil Puglia; Mohammed Elmajdi, presidente ANOLF Cisl Puglia. Spazio alle esperienze di inclusione e accoglienza nei territori attraverso le voci di: Antonia Cavallone, dirigente Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 – Centro di Foggia “David Sassoli”; Hawladar Rakib, beneficiario progetto SAI di Manfredonia. Dina Diurno e Alessandra Basciano, docenti dell’istituto comprensivo “Alfieri – Garibaldi”, plesso di Borgo Mezzanone. Le conclusioni sono affidate a Carmine Spagnuolo, sociologo e presidente della cooperativa sociale Medtraining. Modera: Toni Mira, giornalista del quotidiano “Avvenire”. Ai partecipanti sarà distribuita gratuitamente una copia del volume.

Il capitolo della ricerca che riguarda la Puglia è stato promosso quest’anno da Cgil e Cisl Puglia, e la presentazione sarà l’occasione per una lettura approfondita dei dati relativi alla presenza dei cittadini stranieri in Italia e nella nostra regione. Un’opportunità importante per comprendere meglio il fenomeno migratorio e discutere sulle politiche di inclusione. Il rapporto, infatti, si compone di cinque sezioni: alla prima, dedicata al contesto internazionale ed europeo, seguono quelle che esaminano, rispettivamente, le caratteristiche dei flussi migratori e della presenza straniera in Italia, le dinamiche di integrazione e di inserimento sociale dei migranti nel Paese, l’inserimento occupazionale e il contributo dei lavoratori stranieri all’economia nazionale, il quadro migratorio di ciascuna regione e provincia autonoma.

L’evento si inserisce nell’ambito delle attività organizzate da Medtraining in vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” che si celebra ogni 21 marzo, data scelta per ricordare quando nel 1960, in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180, tristemente ricordato come il massacro di Sharpeville. Tra le attività organizzate, il “Torneo di calcetto – Francesco Ginese” che si sta svolgendo a Foggia sui campi dello Zeligh Sport Center che coinvolge dodici formazioni:Procura della Repubblica di Foggia, Mondo Nuovo, Oronero, Polizia Stradale, Casa di Accoglienza di Gesù e Maria, SAI Orsara e Comunità Educativa “Michele Panella”, Rete Oltre, Arci Foggia, Comunità Educativa Giò, San Giovanni di Dio, Casa Sankara, Associazione Gina. Per info: 0881.684956 – medtraining@reteoltre.it.