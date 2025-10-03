Dopo il tradimento la moglie del manager Andy Biron, perdona

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un tradimento al concerto dei Coldplay, ha messo davanti a un difficile scelta la moglie del manager Andy Biron. Lei ha perdonato il marito anche se la manager delle risorse umane Kristin Cabot, ad agosto aveva avviato l’iter per la separazione dal marito.

Lieto fine per la storia degli amanti più paparazzati dell’estate

Andy Byron ’ex Ceo di Astronomer è stato beccato con la presunta amante al concerto dei Coldplay. Dopo un congruo periodo di silenzio, è riapparso in pubblico accanto alla moglie Megan Kerrigan, con la fede al dito e sorriso smagliante.

La responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, ripresa sul maxischermo del Gillette Stadium, era costato a lei e al marito il posto di lavoro, oltre che la crisi di coppia. Il Daily Mail ha raccontato però, con le immagini, una scena diversa. Andy e Megan passeggiano mano nella mano verso una spiaggia del Maine, ammirando il tramonto, il giorno seguente appaiono ancora insieme per le vie del quartiere.

La separazione di Kristin Cabot

Le immagini che testimoniano una riconciliazione, fonti vicine alla coppia, invece, parlano di un grande fraintendimento. Non c’è stato alcun tradimento, assicurano. “Kristin e Andy avevano un rapporto professionale e di amicizia, niente di più. L’abbraccio durante il concerto è stato inappropriato, ma da lì a trasformarlo in uno scandalo è stato ingiusto” riporta il New York Post.

Diversa è la situazione per Kristin Cabot. La manager delle risorse umane, travolta dal ciclone mediatico, ha perso il lavoro e lo scorso 13 agosto e ha avviato le pratiche di separazione dal marito Andrew. Fino a ora, momento Andy e Megan non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, probabilemente le immagini testimoniano già abbastanza.