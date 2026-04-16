Dopo il Brindisi anche il Bisceglie ad un passo dalla Serie D
Dopo il Brindisi anche il Bisceglie ad un passo dalla Serie D
Altra squadra pugliese in arrivo in Serie D: dopo il Brindisi, che ha vinto il campionato di Eccellenza, a meno di clamorosi colpi di scena è in arrivo anche il Bisceglie.
La vittoria ai calci di rigore contro i laziali della Boreale, infatti, regala al Bisceglie il pass per la finalissima della Coppa Italia Eccellenza a 14 anni di distanza dall’ultima volta, contro i marchigiani del K-Sport Montecchio-Gallo che, a loro volta, sono primi nel loro girone di Eccellenza a +4 dalla seconda in classifica a due giornate dal termine.
In caso di vittoria domenica contro l’Urbania in casa domenica, terz’ultima in classifica, il Bisceglie potrà festeggiare in anticipo la promozione in Serie D.