Donne d’amore: Anna Rita Caracciolo finalista per la sezione Cinema

Al Premio internazionale dedicato all’universo femminile “Donne d’amore” che si è svolto in Campidoglio a Roma, premio per la sipontina Anna Rita Caracciolo, finalista per la Sezione Cinema con il toccante cortometraggio “Io sono Donna” e per la sua canzone “Io Credevo nell’Amore”, cantata da Matteo Conoscitore.

Premiati d’eccezione: Carolina Rey, conduttrice di Uno Mattina Estate (Sezione TV e Comunicazione); Monica Marangoni (Sezione Giornalismo); Arianna Bergamaschi, storica voce della Sirenetta della Disney (Sezione Spettacolo);